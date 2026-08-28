Aujourd’hui 13e mondial à seule­ment 19 ans, titré à Marrakech, quart de fina­liste à Madrid, Rome, Roland‐Garros, et demi‐finaliste à Montréal, Rafael Jodar n’en finit plus d’im­pres­sionner les observateurs.

Au micro de l’ATP, le fina­liste de Wimbledon 2021, Matteo Berrettini, s’est exprimé sur la révé­la­tion de la saison 2026.

« J’ai l’im­pres­sion qu’il y a telle­ment de jeunes joueurs qui sont déjà très bons ; ce sont déjà des stars. Le premier nom qui me vient à l’es­prit est celui de Jodar. Il figure dans le top 20 mondial. Ce n’est donc pas vrai­ment une étoile montante ; c’est déjà une star. »