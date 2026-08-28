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Matteo Berrettini sur la révé­la­tion de la saison : « Ce n’est pas vrai­ment une étoile montante, c’est déjà une star »

Par
Baptiste Mulatier
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Aujourd’hui 13e mondial à seule­ment 19 ans, titré à Marrakech, quart de fina­liste à Madrid, Rome, Roland‐Garros, et demi‐finaliste à Montréal, Rafael Jodar n’en finit plus d’im­pres­sionner les observateurs. 

Au micro de l’ATP, le fina­liste de Wimbledon 2021, Matteo Berrettini, s’est exprimé sur la révé­la­tion de la saison 2026. 

« J’ai l’im­pres­sion qu’il y a telle­ment de jeunes joueurs qui sont déjà très bons ; ce sont déjà des stars. Le premier nom qui me vient à l’es­prit est celui de Jodar. Il figure dans le top 20 mondial. Ce n’est donc pas vrai­ment une étoile montante ; c’est déjà une star. »

Publié le vendredi 28 août 2026 à 15:18

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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