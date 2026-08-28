Aujourd’hui 13e mondial à seulement 19 ans, titré à Marrakech, quart de finaliste à Madrid, Rome, Roland‐Garros, et demi‐finaliste à Montréal, Rafael Jodar n’en finit plus d’impressionner les observateurs.
Au micro de l’ATP, le finaliste de Wimbledon 2021, Matteo Berrettini, s’est exprimé sur la révélation de la saison 2026.
« J’ai l’impression qu’il y a tellement de jeunes joueurs qui sont déjà très bons ; ce sont déjà des stars. Le premier nom qui me vient à l’esprit est celui de Jodar. Il figure dans le top 20 mondial. Ce n’est donc pas vraiment une étoile montante ; c’est déjà une star. »
Publié le vendredi 28 août 2026 à 15:18