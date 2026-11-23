Compatriote et ami de Jannik Sinner, Matteo Berrettini, présent à Bologne pour parti­ciper aux phases finales de la Coupe Davis avec l’Italie, a été invité à réagir à l’in­for­ma­tion prin­ci­pale de cette journée, à savoir l’opé­ra­tion au genou de l’ac­tuel 2e joueur mondial, qui va encore manquer plusieurs mois de compétition.

Bien placé pour parler de bles­sures et de conva­les­cences, Matteo a adressé un gros message de soutien au quin­tuple vain­queur en Grand Chelem, dans des propos relayés par Sky Sports.

Matteo Berrettini on Jannik Sinner’s injury and having to undergo surgery 🫂❤️



« I know how hard it is to stay out of compe­ti­tion and to see your reco­very time drag on. I feel like telling him that there’s plenty of time, that he’s young, and I’m certain he’ll return as the… pic.twitter.com/Ksbw5CAwaQ — jannik sinner files (@jannik_files) November 23, 2026

« Je sais à quel point c’est diffi­cile d’être écarté de la compé­ti­tion et de voir sa conva­les­cence s’éterniser. J’ai envie de lui dire qu’il a tout le temps devant lui, qu’il est jeune, et je suis certain qu’il reviendra en étant le Jannik que nous connais­sons tous. En même temps, je comprends à quel point cela peut être frus­trant, mais l’essentiel est de ne pas préci­piter les choses et de s’assurer qu’il revienne à 100 %. Depuis fin 2023, il n’a perdu que huit matchs ; quand il est en forme, très peu de joueurs peuvent riva­liser avec lui. Il doit prendre son temps, j’ai plei­ne­ment confiance en ses capa­cités physiques et tennis­tiques. Nous sommes tous désolés d’apprendre cette opéra­tion, mais nous espé­rons qu’il pourra revenir sur le court dès que possible. »