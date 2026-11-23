Compatriote et ami de Jannik Sinner, Matteo Berrettini, présent à Bologne pour participer aux phases finales de la Coupe Davis avec l’Italie, a été invité à réagir à l’information principale de cette journée, à savoir l’opération au genou de l’actuel 2e joueur mondial, qui va encore manquer plusieurs mois de compétition.
Bien placé pour parler de blessures et de convalescences, Matteo a adressé un gros message de soutien au quintuple vainqueur en Grand Chelem, dans des propos relayés par Sky Sports.
« Je sais à quel point c’est difficile d’être écarté de la compétition et de voir sa convalescence s’éterniser. J’ai envie de lui dire qu’il a tout le temps devant lui, qu’il est jeune, et je suis certain qu’il reviendra en étant le Jannik que nous connaissons tous. En même temps, je comprends à quel point cela peut être frustrant, mais l’essentiel est de ne pas précipiter les choses et de s’assurer qu’il revienne à 100 %. Depuis fin 2023, il n’a perdu que huit matchs ; quand il est en forme, très peu de joueurs peuvent rivaliser avec lui. Il doit prendre son temps, j’ai pleinement confiance en ses capacités physiques et tennistiques. Nous sommes tous désolés d’apprendre cette opération, mais nous espérons qu’il pourra revenir sur le court dès que possible. »
Publié le lundi 23 novembre 2026 à 17:37