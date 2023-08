Matteo Berrettini enre­gistre actuel­le­ment une bonne entame du Masters 1000 de Toronto, tombeur du Français Grégoire Barrère au premier tour, il affron­tera ce mercredi son compa­triote Jannik Sinner. Mais ce sont des décla­ra­tions déchi­rantes que l’Italien a faite après sa victoire au micro de Puntodebreak. Alors qu’il semblait destiné à faire exploser le circuit masculin, les bles­sures à répé­ti­tions sont venues contre­carrer les plans de Berrettini :

« Le tennis signifie tout pour moi et me permet de ne pas penser à autre chose. Toutes les bles­sures m’ont fait perdre ma passion pour le tennis et cela me fait tout perdre parce que le tennis est ce qui me fait me sentir vivant. Avant Wimbledon, j’ai ressenti à nouveau de l’in­con­fort et j’ai eu l’idée que je ne pour­rais jamais jouer norma­le­ment. Je suis entré dans des pensées très sombres, j’étais très pessi­miste et j’avais peur de me perdre à nouveau. Carlos a joué à un haut niveau et a mérité d’être cham­pion, mais j’ai l’im­pres­sion que j’au­rais pu faire mieux. »