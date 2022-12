Lui aussi de passage sur la Diriyah Cup en Arabie Saoudite bien qu’il se soit incliné dès le premier tour face à Stan Wawrinka, Matteo Berrettini, inter­rogé par les médias locaux à propos de la saison prochaine, a affiché de grosses ambitions.

« Je pense que j’ai une chance de gagner un Grand Chelem. Je n’étais pas si loin de le faire les années précé­dentes. C’est un objectif. Évidemment, je dois d’abord penser à ma santé, car sinon, il m’est diffi­cile de jouer. Une fois que je me sentirai bien, l’ob­jectif sera de gagner un Grand Chelem, de remporter un Masters 1000, d’aller loin dans les tour­nois les plus impor­tants du monde, et je pense que je peux le faire. »