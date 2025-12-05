Lors de l’US Open, le joueur italien a eu la chance de pouvoir s’en­traîner avec Novak Djokovic. Une expé­rience sur laquelle il est revenu lors d’un récent podcast.

« Contrairement aux autres grands noms, s’entraîner avec “Nole” implique un niveau d’exigence bien plus élevé. Il exige une préci­sion extrême de lui‐même et de son équipe ; et si les choses ne se passent pas comme prévu, il s’énerve. J’ai essayé de rendre cet entraî­ne­ment utile pour lui, la pres­sion était énorme. En termes d’émotion et d’intensité, cette séance m’a permis de progresser, de devenir plus fort. Atteindre un tel niveau d’exigence face au plus grand joueur de tous les temps… Je n’aurais jamais imaginé me retrouver dans une telle situation. »