On pour­rait presque l’ou­blier, avec le temps qu’il a pas­sé loin des courts, mais Andy Murray reste tou­jours aus­si popu­laire sur le cir­cuit. Et ce n’est pas son ancienne coach Amélie Mauresmo qui dira le contraire… Lors de son pas­sage dans Dip Talk, le pod­cast d’Eurosport, l’an­cienne cham­pionne fran­çaise est reve­nue plus en détails sur celui qu’elle a entraî­né de 2014 à 2016.

« Andy est très réflé­chi, c’est un gars brillant sur et en dehors du court. Même si on a par­fois envie de le secouer sur le court quand il a cette atti­tude qui nous insup­porte, c’est un gars vrai­ment extra­or­di­naire. Il gagne à être connu. Il a une intel­li­gence extra­or­di­naire, de l’hu­mour, et sur­tout une vision très pré­cise de lui‐même, sans conces­sion, notam­ment sur ce qu’il est en train d’ac­com­plir. Ça s’est très bien pas­sé avec Andy, les échanges étaient très bons. C’était une très jolie expérience. »