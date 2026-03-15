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Mauvaise nouvelle pour Djokovic, qui va perdre gros

Par
Thomas S
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Quelques jours après sa défaite en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells face à Jack Draper, dans l’un des plus beaux matchs du tournoi, Novak Djokovic a annoncé son forfait pour le tournoi de Miami (du 18 au 29 mars) à cause, offi­ciel­le­ment, d’une bles­sure à l’épaule droite.

Si ce retrait n’est pas très surpre­nant compte tenu de l’his­to­rique récent du Serbe en Floride (une seule parti­ci­pa­tion depuis 2019), il va néan­moins l’im­pacter néga­ti­ve­ment en termes de clas­se­ment puis­qu’en tant que fina­liste en titre, il défen­dait pas moins de 650 points.

Reste désor­mais à savoir si l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem sera rétabli pour la saison de terre battue et le Masters 1000 de Monte‐Carlo (du 5 au 12 avril) sur lequel il n’a plus manqué une édition depuis 2011. 

Publié le dimanche 15 mars 2026 à 19:39

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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