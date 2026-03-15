Quelques jours après sa défaite en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells face à Jack Draper, dans l’un des plus beaux matchs du tournoi, Novak Djokovic a annoncé son forfait pour le tournoi de Miami (du 18 au 29 mars) à cause, officiellement, d’une blessure à l’épaule droite.
Si ce retrait n’est pas très surprenant compte tenu de l’historique récent du Serbe en Floride (une seule participation depuis 2019), il va néanmoins l’impacter négativement en termes de classement puisqu’en tant que finaliste en titre, il défendait pas moins de 650 points.
Novak #Djokovic has withdrawn from the Miami Masters, citing a right shoulder injury— Christopher Clarey 🇺🇸 🇫🇷 🇪🇸 (@christophclarey) March 15, 2026
A five‐time champ there. Lost in the final last year to Mensik but has played it just once since 2019 pic.twitter.com/zDMtwpv04i
Reste désormais à savoir si l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem sera rétabli pour la saison de terre battue et le Masters 1000 de Monte‐Carlo (du 5 au 12 avril) sur lequel il n’a plus manqué une édition depuis 2011.
Publié le dimanche 15 mars 2026 à 19:39