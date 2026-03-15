Quelques jours après sa défaite en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells face à Jack Draper, dans l’un des plus beaux matchs du tournoi, Novak Djokovic a annoncé son forfait pour le tournoi de Miami (du 18 au 29 mars) à cause, offi­ciel­le­ment, d’une bles­sure à l’épaule droite.

Si ce retrait n’est pas très surpre­nant compte tenu de l’his­to­rique récent du Serbe en Floride (une seule parti­ci­pa­tion depuis 2019), il va néan­moins l’im­pacter néga­ti­ve­ment en termes de clas­se­ment puis­qu’en tant que fina­liste en titre, il défen­dait pas moins de 650 points.

Novak #Djokovic has with­drawn from the Miami Masters, citing a right shoulder injury



A five‐time champ there. Lost in the final last year to Mensik but has played it just once since 2019 pic.twitter.com/zDMtwpv04i — Christopher Clarey 🇺🇸 🇫🇷 🇪🇸 (@christophclarey) March 15, 2026

Reste désor­mais à savoir si l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem sera rétabli pour la saison de terre battue et le Masters 1000 de Monte‐Carlo (du 5 au 12 avril) sur lequel il n’a plus manqué une édition depuis 2011.