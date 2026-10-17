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Mauvaise nouvelle pour Joao Fonseca, qui va perdre gros

Par
Thomas S
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Quelques semaines après avoir décidé de faire l’im­passe sur la tournée asia­tique afin de reposer son corps, qui a souf­fert de plusieurs bles­sures ces derniers mois, Joao Fonseca, toujours pas suffi­sam­ment remis, a cette fois annoncé son forfait pour le reste de la saison 2026.

Une déci­sion loin d’être sans consé­quence puisque le Brésilien, actuel 28e joueur mondial, ne défendra pas son titre sur l’ATP 500 de Bâle et perdra l’in­té­gra­lité de ses points, ce qui va le relé­guer aux alen­tours de la 40e place mondiale à l’issue du tournoi suisse.

« Bonjour à tous. Je tenais à vous donner des nouvelles concer­nant la suite de la saison. Comme beau­coup d’entre vous le savent, j’ai choisi de ne pas parti­ciper à la tournée asia­tique afin de me consa­crer à 100 % à ma récu­pé­ra­tion. L’objectif était de revenir à temps pour défendre mon titre à Bâle et terminer l’année au Masters de Paris. Cependant, mon équipe et moi‐même avons réalisé que je ne suis toujours pas dans des condi­tions idéales pour jouer au niveau que je souhai­te­rais, et qu’il n’y a pas lieu de préci­piter mon retour. Nous avons donc décidé de donner la prio­rité à ma conva­les­cence et de nous concen­trer sur la prépa­ra­tion de la saison 2027. Merci pour votre soutien et votre affec­tion sans faille tout au long de cette année. À très bientôt sur le court », a déclaré Joao Fonseca qu’on ne reverra donc pas avant 2027. 

Publié le samedi 17 octobre 2026 à 16:07

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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