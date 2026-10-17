Quelques semaines après avoir décidé de faire l’im­passe sur la tournée asia­tique afin de reposer son corps, qui a souf­fert de plusieurs bles­sures ces derniers mois, Joao Fonseca, toujours pas suffi­sam­ment remis, a cette fois annoncé son forfait pour le reste de la saison 2026.

Une déci­sion loin d’être sans consé­quence puisque le Brésilien, actuel 28e joueur mondial, ne défendra pas son titre sur l’ATP 500 de Bâle et perdra l’in­té­gra­lité de ses points, ce qui va le relé­guer aux alen­tours de la 40e place mondiale à l’issue du tournoi suisse.

« Bonjour à tous. Je tenais à vous donner des nouvelles concer­nant la suite de la saison. Comme beau­coup d’entre vous le savent, j’ai choisi de ne pas parti­ciper à la tournée asia­tique afin de me consa­crer à 100 % à ma récu­pé­ra­tion. L’objectif était de revenir à temps pour défendre mon titre à Bâle et terminer l’année au Masters de Paris. Cependant, mon équipe et moi‐même avons réalisé que je ne suis toujours pas dans des condi­tions idéales pour jouer au niveau que je souhai­te­rais, et qu’il n’y a pas lieu de préci­piter mon retour. Nous avons donc décidé de donner la prio­rité à ma conva­les­cence et de nous concen­trer sur la prépa­ra­tion de la saison 2027. Merci pour votre soutien et votre affec­tion sans faille tout au long de cette année. À très bientôt sur le court », a déclaré Joao Fonseca qu’on ne reverra donc pas avant 2027.