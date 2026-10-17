Quelques semaines après avoir décidé de faire l’impasse sur la tournée asiatique afin de reposer son corps, qui a souffert de plusieurs blessures ces derniers mois, Joao Fonseca, toujours pas suffisamment remis, a cette fois annoncé son forfait pour le reste de la saison 2026.
Une décision loin d’être sans conséquence puisque le Brésilien, actuel 28e joueur mondial, ne défendra pas son titre sur l’ATP 500 de Bâle et perdra l’intégralité de ses points, ce qui va le reléguer aux alentours de la 40e place mondiale à l’issue du tournoi suisse.
« Bonjour à tous. Je tenais à vous donner des nouvelles concernant la suite de la saison. Comme beaucoup d’entre vous le savent, j’ai choisi de ne pas participer à la tournée asiatique afin de me consacrer à 100 % à ma récupération. L’objectif était de revenir à temps pour défendre mon titre à Bâle et terminer l’année au Masters de Paris. Cependant, mon équipe et moi‐même avons réalisé que je ne suis toujours pas dans des conditions idéales pour jouer au niveau que je souhaiterais, et qu’il n’y a pas lieu de précipiter mon retour. Nous avons donc décidé de donner la priorité à ma convalescence et de nous concentrer sur la préparation de la saison 2027. Merci pour votre soutien et votre affection sans faille tout au long de cette année. À très bientôt sur le court », a déclaré Joao Fonseca qu’on ne reverra donc pas avant 2027.
Publié le samedi 17 octobre 2026 à 16:07