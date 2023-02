Battu la semaine dernière par Jannik Sinner en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Rotterdam, Stefanos Tsitsipas, qui devait être l’une des têtes d’af­fiche du tournoi d’Acapulco la semaine prochaine (du 25 février au 4 mars) a déclaré forfait ce mercredi pour le tournoi mexicain.

Dans un très long message publié sur son compte Instagram, le joueur grec annonce être blessé à l’épaule sans pour autant préciser la durée de son indisponibilité.

« Bien que ce revers soit déce­vant, je choisis de me concen­trer sur le positif et d’uti­liser ce temps pour me reposer, récu­pérer et revenir plus fort que jamais », a notam­ment écrit le fina­liste de l’Open d’Australie qui devrait selon toute vrai­sem­blance effec­tuer son retour à l’oc­ca­sion du Masters 1000 d’Indian Wells prévu du 8 au 19 mars.