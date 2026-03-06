Véritable légende du double en Biélorussie avec neuf titres du Grand Chelem au compteur, dont trois en double mixte, Max Mirnyi, qui travaille dans le staff d’Aryna Sabalenka, est longuement revenu sur son rôle auprès de la numéro 1 mondiale ainsi que sur sa longue et grande carrière.
Celui qui a remporté pas moins de 53 titres, dont un en simple, a notamment raconté une sacrée anecdote à propos d’un entraînement avec un certain Rafael Nadal à Monte‐Carlo en 2003.
« Le garçon, Rafa Nadal à 16 ans, arrive pour s’entraîner au tennis avec son entraîneur, Toni Nadal. Je lui demande : « Alors, qu’est‐ce que tu veux faire ? » Il répond : « Frapper la balle, c’est bon. » On commence donc à taper la balle et je réalise immédiatement que ce garçon est bien plus jeune que moi et que je ne l’ai jamais vu auparavant. J’ai l’impression qu’il cherche à impressionner. On essayait de frapper la balle, et dès la première ou la deuxième, ce gamin de 16 ans frappait la balle avec une force incroyable et me repoussait violemment. Je me suis tout de suite senti mal à l’aise. Du coup, j’ai reculé de quelques pas par rapport à la ligne de fond pour gagner du temps et commencer à renvoyer les balles. Et il criait « Whooo ! Whooo ! » à chaque frappe. Je lui disais : « Du calme, mec ! » C’était l’entraînement le plus gênant que j’aie jamais fait. Je suis retourné au club et j’ai demandé : « C’est qui, ce type ? » On m’a répondu : « C’est un qualifié. » J’ai regardé le tableau et j’ai vu Rafa Nadal et Richard Gasquet. Je me suis dit que j’allais le suivre. Et effectivement, quatorze Roland‐Garros plus tard, ce type était tout simplement une légende du tennis. »
Publié le vendredi 6 mars 2026 à 18:49