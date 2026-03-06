Véritable légende du double en Biélorussie avec neuf titres du Grand Chelem au comp­teur, dont trois en double mixte, Max Mirnyi, qui travaille dans le staff d’Aryna Sabalenka, est longue­ment revenu sur son rôle auprès de la numéro 1 mondiale ainsi que sur sa longue et grande carrière.

Celui qui a remporté pas moins de 53 titres, dont un en simple, a notam­ment raconté une sacrée anec­dote à propos d’un entraî­ne­ment avec un certain Rafael Nadal à Monte‐Carlo en 2003.

« Le garçon, Rafa Nadal à 16 ans, arrive pour s’en­traîner au tennis avec son entraî­neur, Toni Nadal. Je lui demande : « Alors, qu’est‐ce que tu veux faire ? » Il répond : « Frapper la balle, c’est bon. » On commence donc à taper la balle et je réalise immé­dia­te­ment que ce garçon est bien plus jeune que moi et que je ne l’ai jamais vu aupa­ra­vant. J’ai l’im­pres­sion qu’il cherche à impres­sionner. On essayait de frapper la balle, et dès la première ou la deuxième, ce gamin de 16 ans frap­pait la balle avec une force incroyable et me repous­sait violem­ment. Je me suis tout de suite senti mal à l’aise. Du coup, j’ai reculé de quelques pas par rapport à la ligne de fond pour gagner du temps et commencer à renvoyer les balles. Et il criait « Whooo ! Whooo ! » à chaque frappe. Je lui disais : « Du calme, mec ! » C’était l’en­traî­ne­ment le plus gênant que j’aie jamais fait. Je suis retourné au club et j’ai demandé : « C’est qui, ce type ? » On m’a répondu : « C’est un qualifié. » J’ai regardé le tableau et j’ai vu Rafa Nadal et Richard Gasquet. Je me suis dit que j’al­lais le suivre. Et effec­ti­ve­ment, quatorze Roland‐Garros plus tard, ce type était tout simple­ment une légende du tennis. »