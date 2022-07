236e joueur mondial, Max Purcell, battu par Andy Murray au deuxième tour du tournoi sur gazon de Newport il y a deux semaines, a dévoilé dans une récente inter­view les coulisses de son après match face au Britannique. Et si l’on en croit l’Australien, la classe de l’Écossais est tout sauf légendaire.

« Il était gentil après le match, il a dit quelques choses à l’en­traî­neur qui travaillait avec moi. J’ai pu bavarder un peu avec lui, lorsque nous nous occu­pions de nos crampes après le match. Je lui ai demandé comment allaient ses jambes ! Puis il m’a demandé ce que j’al­lais faire ensuite. Il avait des crampes à la fin, mais il a fait preuve d’une grande classe et n’a pas fermé la porte à la discus­sion. Revenir et conti­nuer à jouer après ses problèmes de hanche, en sachant qu’il ne sera plus aussi bon qu’a­vant, mais conti­nuer à jouer et à concourir, je ne connais pas beau­coup de gens qui feraient ça. Il doit tout simple­ment aimer le tennis et la compé­ti­tion à ce point. De plus, le fait qu’il ait fait don de l’in­té­gra­lité de son prize money de Wimbledon pour les enfants ukrai­niens est une chose assez spéciale. »