Max Purcell : « Le comportement de Kyrgios n’est parfois pas correct mais il ne fait pas sans raison. Il y a beaucoup d’erreurs de la part des juges de ligne ou des arbitres de chaise »

Après avoir raconté une anec­dote sur Andy Murray, le 236e mondial Max Purcell a pris la défense de son compa­triote, Nick Kyrgios, au cours d’une inter­view accordée à Metro.

« Regarder Kyrgios suscite beau­coup d’in­térêt pour moi. C’est un gars dont on a vrai­ment besoin sur le circuit. Son compor­te­ment sur le terrain n’est parfois pas correct, mais il ne le fait pas sans raison. Il y a beau­coup d’er­reurs de la part des juges de ligne ou des arbitres de chaise. Je recon­nais que, souvent, il va trop loin et fait des erreurs, mais comme je l’ai déjà dit, Nick apporte de l’in­térêt au sport et au tennis en parti­cu­lier », a estimé l’Australien.