Il était l’un des premiers joueurs du circuit à avoir exprimé publi­que­ment son désac­cord suite à la suspen­sion pour dopage de Jannik Sinner de seule­ment trois mois. Nick Kyrgios prend désor­mais la défense de l’Australien Max Purcell sur ses réseaux sociaux, quant à lui banni pour une durée totale de 18 mois.

Celui qui récla­mait davan­tage de mesures prises à l’en­contre des personnes ne respec­tant pas les règles se retrouve désor­mais l’embarras…

So honest feelings about how ridi­cu­lous Purcell’s ban is ? Vitamins ? Can we justify this ? Or can we just admit now that the whole system is cooked 😂