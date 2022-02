Grand spécia­liste du service‐volée, style de jeu avec lequel il estime qu’il peut devenir numéro 1 mondial, Maxime Cressy a donné une inter­view au Palm Beach Post en marge du tournoi de Delray Beach.

Interrogé sur le fait que les joueurs les mieux classés pratiquent tous, ou presque tous, un jeu basé sur les échanges en fond de court, le Franco‐Américain a balancé une petite punchline en esti­mant que ces top players, dont le numéro 1 mondial Novak Djokovic, « avaient peur de monter au filet » avant de préciser sa pensée.

« C’est pour­quoi ils sont coincés dans ces rallyes de 30 à 40 coups. C’est pour cela qu’ils restent en retrait et qu’ils gagnent tous leurs matchs parce qu’ils sont meilleurs que tous ces types en fond de court. Je crois qu’il faut une nouvelle façon de gagner pour que les gens commencent à consi­dérer le tennis comme plus exci­tant et plus palpi­tant. Le para­doxe est que Medvedev qualifie mon jeu d’en­nuyeux, alors que la plupart des gens aime­raient voir ce style revenir », a déclaré Cressy qui fait réfé­rence à la pique envoyée par le Russe au cours de leur dernier affron­te­ment à l’Open d’Australie.