Dans un bel entre­tien à la Nacion, Léonardo Mayer fait une révé­la­tion assez hallu­ci­nante. Le joueur argentin qui a quand même été 21ème en 2015 raconte avec beau­coup de sincé­rité qu’il a fait l’im­passe d’une semaine d’en­trai­ne­ment avec Roger Federer parce qu’il avait peur, peur de ne pas être à la hauteur, peur de mal faire.

« Je ne pouvais pas m’en­traîner. Je n’al­lais pas pouvoir supporter la pres­sion d’être avec Federer. Je ne pouvais pas. Ivan Ljubicic, l’en­traî­neur de Federer, a contacté Mariano Hood mon coach et lui a proposé cette option. D’abord, je lui ai dit de me laisser réflé­chir un moment, mais j’ai refusé. Il ne pouvait pas le croire… Et je ne sais pas quelle excuse il lui a donné. En fait je ne me sentais pas prêt à aller une semaine à Genève. Je ne voulais pas souf­frir. C’est beau de s’en­traîner avec Federer, avec Nadal, avec Djokovic, mais en même temps, ils génèrent une pres­sion supplé­men­taire sur vous, car ils ne manquent pas une balle et vous devez être à cent pour cent »