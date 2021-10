Retraité depuis hier, l’Argentin Leonardo Mayer a accordé une inter­view au site de l’ATP dans laquelle il revient sur sa belle carrière et quelques éléments marquants comme ce fameux match face à Roger Federer, à Shanghai en 2014, où, après avoir eu cinq balles de match, il a fini par céder au tie‐break du troi­sième set. Quelques mois plus tard, le Suisse avait même qualifié cette victoire comme « l’une des plus chan­ceuses de sa carrière ».

Revenant sur ce duel, Leo ne regrette rien, bien au contraire : « Je trouve encore ce match incroyable, car je n’au­rais jamais pensé avoir une chance de le battre à cette occa­sion. Le lende­main de la défaite, j’étais heureux, c’est très diffi­cile de jouer contre quel­qu’un que vous admirez autant ; vous le voyez toujours à la télé­vi­sion et vous ne pouvez pas vous imaginer jouer contre lui. C’était impor­tant pour moi de jouer avec Federer, même si je ne l’ai pas battu. Si je l’avais battu, cela m’au­rait seule­ment donné 45 points de plus à l’époque et m’au­rait permis de dire ‘je l’ai battu’, c’est tout. »