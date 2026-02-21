Benoît Maylin aime bien remuer le couteau dans la plaie.
Alors que Nicolas Mahut a subi une petite vague de critiques suite à ses propos concernant la médiatisation du grand espoir français, Moïse Kouamé, notre confrère a décidé d’en rajouter une petite couche après avoir déjà exprimé son désaccord avec l’ancien numéro 1 mondial en double.
Qualifié pour les demi‐finales du Challenger de Lille après une victoire autoritaire face à l’Américain et 192e mondial, Nishesh Basavareddy (6−3, 6–3), Kouamé a encore impressionné les observateurs. Et logiquement, ses récents résultats probants font beaucoup parler.
🇫🇷 Alors, celui dont il ne faut pas prononcer le nom sinon on va l’empêcher de grandir, a été encore une fois impressionnant.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) February 20, 2026
Moïse Kouamé (oups) a sauvé 8 balles de break sur 8, et mis 3 et 3 à Basavareddy 192e.
Allez hop, +110 places, 397e.
Mais chut.
En 1⁄2 contre Van Assche. pic.twitter.com/xZbQ6iRhqC
Publié le samedi 21 février 2026 à 13:22