Benoît Maylin aime bien remuer le couteau dans la plaie.

Alors que Nicolas Mahut a subi une petite vague de critiques suite à ses propos concer­nant la média­ti­sa­tion du grand espoir fran­çais, Moïse Kouamé, notre confrère a décidé d’en rajouter une petite couche après avoir déjà exprimé son désac­cord avec l’an­cien numéro 1 mondial en double.

Qualifié pour les demi‐finales du Challenger de Lille après une victoire auto­ri­taire face à l’Américain et 192e mondial, Nishesh Basavareddy (6−3, 6–3), Kouamé a encore impres­sionné les obser­va­teurs. Et logi­que­ment, ses récents résul­tats probants font beau­coup parler.

🇫🇷 Alors, celui dont il ne faut pas prononcer le nom sinon on va l’empêcher de grandir, a été encore une fois impres­sion­nant.

Moïse Kouamé (oups) a sauvé 8 balles de break sur 8, et mis 3 et 3 à Basavareddy 192e.

Allez hop, +110 places, 397e.

Mais chut.



En 1⁄2 contre Van Assche.