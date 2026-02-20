AccueilATPMaylin répond à Mahut sur Moïse Kouamé : "Non mais sans rire,...
Maylin répond à Mahut sur Moïse Kouamé : « Non mais sans rire, c'est quoi ce discours néan­der­ta­lien ? On a l'im­pres­sion que Gasquet et sa une de Tennis Magazine quand il avait 9 ans a trau­ma­tisé le tennis français »

« Je ne vois pas l’intérêt de faire des articles sur Moïse Kouame alors qu’il est en quarts de finale d’un Challenger », a récem­ment déclaré Nicolas Mahut suite à la quali­fi­ca­tion du grand espoir fran­çais sur le tournoi Challenger de Lille.

Un point de vue avec lequel notre confrère, Benoît Maylin, n’est pas du tout d’ac­cord. Selon lui, il faut au contraire parler de Kouamé afin qu’il se forge un carac­tère et une expé­rience indis­pen­sables à la carrière d’un joueur de très haut niveau. 

« Attention, sujet sensible, il ne faut pas parler de Moïse Kouamé. Chut ! Comme le dit Nicolas Mahut, ce n’est pas parce qu’un gamin de 16 ans gagne ses premiers tour­nois pro et qu’il brille en Challenger qu’il faut tout de suite braquer les projec­teurs sur lui. Non. Il faut le laisser grandir, il faut le laisser tran­quille. Non mais sans rire, c’est quoi ce discours néan­der­ta­lien ? On a l’im­pres­sion que Gasquet et sa une de Tennis Magazine quand il avait 9 ans, cela a trau­ma­tisé le tennis fran­çais. Sauf que c’était en 1996, il y a 30 ans. Aujourd’hui, on est dans l’ère des réseaux sociaux, de l’ultra instan­ta­néité de l’in­for­ma­tion. Vous croyez que les médias espa­gnols laissé tran­quille Carlos Alcaraz à 16 ans ? On le compa­rait à Nadal ! Il faut juste­ment en parler de Moïse Kouamé, il faut lui apprendre à se blinder menta­le­ment par rapport à cette pres­sion des médias et aux commen­taires perma­nents qui vont empirer au fur et à mesure de sa carrière. À vouloir trop le protéger, à le mettre dans un cocon, on ne lui rend pas service. Il faut parler de Moïse, cela ne peut que l’aider à devenir plus fort. »

Publié le vendredi 20 février 2026 à 16:46

