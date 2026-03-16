Récemment inter­rogé par nos confrères de Clay à l’oc­ca­sion du Challenger de Cap Cana en République Dominicaine, l’an­cien 37e joueur mondial, et actuel 125e, Mackenzie McDonald a notam­ment fait part de sa belle proxi­mité avec un certain Roger Federer, avec qui il s’est souvent entraîné.

« J’ai passé beau­coup de temps avec Roger. Je suis allé à Dubaï et j’ai passé deux semaines avec lui pendant la pré‐saison 2016, alors que je venais tout juste de terminer mes études univer­si­taires. Pour un jeune diplômé, pouvoir passer du temps avec lui a été l’expérience de ma vie. C’est là que j’ai pris cette photo, puis je me suis entraîné avec lui à Zurich à plusieurs reprises avant la tournée sur gazon. J’ai la chance de le consi­dérer comme un ami. Quand on se voit, on discute toujours. C’est sans aucun doute mon joueur préféré. Ça a été très enri­chis­sant de pouvoir me rappro­cher de lui. Bien sûr, il m’a donné beau­coup de conseils. Je ne veux pas trop en dire, mais je tiens à souli­gner avant tout à quel point c’est une personne incroyable. C’est un joueur extra­or­di­naire, mais en tant que personne, il est extrê­me­ment gentil, et je trouve ça très spécial. »