Récemment interrogé par nos confrères de Clay à l’occasion du Challenger de Cap Cana en République Dominicaine, l’ancien 37e joueur mondial, et actuel 125e, Mackenzie McDonald a notamment fait part de sa belle proximité avec un certain Roger Federer, avec qui il s’est souvent entraîné.
« J’ai passé beaucoup de temps avec Roger. Je suis allé à Dubaï et j’ai passé deux semaines avec lui pendant la pré‐saison 2016, alors que je venais tout juste de terminer mes études universitaires. Pour un jeune diplômé, pouvoir passer du temps avec lui a été l’expérience de ma vie. C’est là que j’ai pris cette photo, puis je me suis entraîné avec lui à Zurich à plusieurs reprises avant la tournée sur gazon. J’ai la chance de le considérer comme un ami. Quand on se voit, on discute toujours. C’est sans aucun doute mon joueur préféré. Ça a été très enrichissant de pouvoir me rapprocher de lui. Bien sûr, il m’a donné beaucoup de conseils. Je ne veux pas trop en dire, mais je tiens à souligner avant tout à quel point c’est une personne incroyable. C’est un joueur extraordinaire, mais en tant que personne, il est extrêmement gentil, et je trouve ça très spécial. »
Publié le lundi 16 mars 2026 à 15:15