Après avoir analysé l’im­pact du forfait de Rafael Nadal pour le prochain Roland‐Garros (28 mai au 11 juin), John McEnroe a donné son avis sur la fin de carrière de la légende espagnole.

« Je suis sûr que Rafa a fait tout ce qu’il pouvait pour essayer de jouer et ce n’est pas la façon dont il veut que cela se termine, c’est pour­quoi il a parlé de jouer l’année prochaine. Quoi que Rafa veuille faire, c’est quelque chose que nous devons respecter… Regardez Murray jouer, il n’est plus le même joueur qu’a­vant et n’est plus aussi bien classé, mais il veut partir selon ses propres termes et je suis sûr qu’il en sera de même pour Rafa ».