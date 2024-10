Le Big Three ne sera bientôt plus qu’un souvenir, puisque Roger Federer est déjà retraité, et Rafael Nadal prendra sa retraite dans moins d’un mois lors de la Coupe Davis.

Mais l’hé­ri­tage laissé par Novak Djokovic et ses deux plus grands rivaux est abso­lu­ment extra­or­di­naire, et Patrick McEnroe, le frère de John McEnroe, n’a pas manqué de le rappeler.

Il a déclaré que ces trois joueurs avaient conscience qu’ils appor­taient quelque chose de fantas­tique au tennis, et que cela les avait galvanisé.

« Tous ces gars, ces trois gars, Roger, Rafa et Novak, les meilleurs de tous les temps, je pense, étaient excel­lents dans ce domaine, et je pense qu’ils se sont nourris les uns des autres parce qu’ils ont réalisé qu’ils portaient le tennis à un autre niveau. »