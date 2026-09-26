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McEnroe caté­go­rique sur le meilleur joueur du monde : « Quand Alcaraz et Sinner jouent tous les deux à leur meilleur niveau, c’est lui le meilleur »

Par
Thomas S
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Ancien capi­taine de la Team World et désor­mais commen­ta­teur de la Laver Cup, John McEnroe a été invité par nos confrères de TNT Sports à se mouiller sur l’iden­tité du meilleur joueur du monde.

Et en tant que grand fan de l’Espagnol, l’an­cien numéro 1 mondial améri­cain a logi­que­ment désigné ce dernier avec une petite longueur devant Jannik Sinner. 

« Quand ils jouent tous les deux à leur meilleur niveau, je pense person­nel­le­ment que Carlos Alcaraz est le meilleur joueur du monde. Jannik Sinner est évidem­ment un joueur incroyable et si Carlos est un peu en dessous de son niveau, je pense que Sinner gagne­rait le match. Mais ce que je veux avant tout, c’est qu’ils restent en bonne santé. »

Publié le samedi 26 septembre 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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