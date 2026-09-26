Ancien capi­taine de la Team World et désor­mais commen­ta­teur de la Laver Cup, John McEnroe a été invité par nos confrères de TNT Sports à se mouiller sur l’iden­tité du meilleur joueur du monde.

Et en tant que grand fan de l’Espagnol, l’an­cien numéro 1 mondial améri­cain a logi­que­ment désigné ce dernier avec une petite longueur devant Jannik Sinner.

John McEnroe names who he thinks is the best player in the world 🎯 pic.twitter.com/kDv17oxpSI — TNT Sports (@tntsports) September 26, 2026

« Quand ils jouent tous les deux à leur meilleur niveau, je pense person­nel­le­ment que Carlos Alcaraz est le meilleur joueur du monde. Jannik Sinner est évidem­ment un joueur incroyable et si Carlos est un peu en dessous de son niveau, je pense que Sinner gagne­rait le match. Mais ce que je veux avant tout, c’est qu’ils restent en bonne santé. »