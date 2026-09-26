Ancien capitaine de la Team World et désormais commentateur de la Laver Cup, John McEnroe a été invité par nos confrères de TNT Sports à se mouiller sur l’identité du meilleur joueur du monde.
Et en tant que grand fan de l’Espagnol, l’ancien numéro 1 mondial américain a logiquement désigné ce dernier avec une petite longueur devant Jannik Sinner.
John McEnroe names who he thinks is the best player in the world 🎯 pic.twitter.com/kDv17oxpSI— TNT Sports (@tntsports) September 26, 2026
« Quand ils jouent tous les deux à leur meilleur niveau, je pense personnellement que Carlos Alcaraz est le meilleur joueur du monde. Jannik Sinner est évidemment un joueur incroyable et si Carlos est un peu en dessous de son niveau, je pense que Sinner gagnerait le match. Mais ce que je veux avant tout, c’est qu’ils restent en bonne santé. »
Publié le samedi 26 septembre 2026 à 14:14