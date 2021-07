Consultant pour la BBC sur cette édition 2021 de Wimbledon, John McEnroe n’a évidem­ment pas sa langue dans sa poche. Interrogé sur l’ob­jectif de Novak Djokovic de réaliser le Golden Slam (remporter les quatre Grands Chelems plus le JO la même année), l’Américain estime que le numéro 1 mondial échouera au Japon dans moins de trois semaines.

« C’est mon opinion person­nelle, mais il va perdre aux Jeux olym­piques. Peut‐être que quel­qu’un pourra le surprendre et puis ça le réveillera pour l’US Open et comme cela il gagnera tous les Grands Chelems, ce qui sera monu­mental. D’ailleurs, Federer ou Nadal ne l’ont pas fait non plus. Cela fait une cinquan­taine d’an­nées que Rod Laver l’a fait (en 1969). »