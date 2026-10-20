John McEnroe adore commenter l’actualité du tennis et semble avoir développé, depuis quelque temps, une véritable admiration pour le tennis espagnol, qu’il considère comme une référence mondiale en matière de formation.
Invité sur le plateau de La Revuelta, émission diffusée sur la RTVE, l’ancien champion américain a été interrogé sur son joueur préféré du moment.
Et sans grande surprise, son choix s’est porté sur le phénomène Carlos Alcaraz, qu’il considère tout simplement comme la meilleure chose qui soit arrivée au tennis ces dix dernières années.
« Il est ce qu’il y a eu de mieux pour le tennis en 10 ans. C’est mon joueur préféré à regarder en ce moment. Je ne le dis pas seulement parce qu’il est à Madrid. Nous avons de la chance de l’avoir » a déclaré John McEnroe.
Un immense compliment de la part de l’ancien numéro un mondial, visiblement conquis par le talent et le spectacle proposés par le jeune Espagnol.
Publié le mardi 20 octobre 2026 à 09:15