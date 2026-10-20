John McEnroe adore commenter l’ac­tua­lité du tennis et semble avoir déve­loppé, depuis quelque temps, une véri­table admi­ra­tion pour le tennis espa­gnol, qu’il consi­dère comme une réfé­rence mondiale en matière de formation.

Invité sur le plateau de La Revuelta, émis­sion diffusée sur la RTVE, l’an­cien cham­pion améri­cain a été inter­rogé sur son joueur préféré du moment.

Et sans grande surprise, son choix s’est porté sur le phéno­mène Carlos Alcaraz, qu’il consi­dère tout simple­ment comme la meilleure chose qui soit arrivée au tennis ces dix dernières années.

John McEnroe, rendido ante el talento de Carlitos :



​🗣️ « Carlos Alcaraz es lo mejor que le ha pasado al tenis en 10 años. Es mi jugador favo­rito para ver en este momento. No lo digo solo porque esté en Madrid. Somos afor­tu­nados de tenerlo ». pic.twitter.com/tKnGkepvvr — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) October 19, 2026

« Il est ce qu’il y a eu de mieux pour le tennis en 10 ans. C’est mon joueur préféré à regarder en ce moment. Je ne le dis pas seule­ment parce qu’il est à Madrid. Nous avons de la chance de l’avoir » a déclaré John McEnroe.

Un immense compli­ment de la part de l’an­cien numéro un mondial, visi­ble­ment conquis par le talent et le spec­tacle proposés par le jeune Espagnol.