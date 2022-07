Au cours d’une inter­view accordée à GQ, John McEnroe s’est agacé contre l’ac­cueil et le trai­te­ment qu’ont réservé les spec­ta­teurs à Daniil Medvedev en finale de l’Open d’Australie contre Rafael Nadal, et à Novak Djokovic à Roland‐Garros où il a parfois été sifflé en entrant sur le court.

« Medvedev ne méri­tait pas d’être hué, pas plus que Djokovic ne le méri­tait à Roland‐Garros. Djokovic, vous pouvez ne pas l’aimer autant que Nadal ou Federer, mais il fait honneur à notre jeu, bon sang. Medvedev, à mon avis, ne s’est pas remis de cette défaite (en finale de l’Open d’Australie) sur le plan émotionnel. Pas seule­ment parce qu’il a perdu, mais aussi à cause de la foule. Personnellement, j’étais diffé­rent. J’avais la capa­cité d’avoir une foule. J’ai eu la plus grande salve d’ap­plau­dis­se­ments lors du match que j’ai perdu en France contre Lendl. 90 % des gens m’ap­plau­dis­saient, puis, à la fin, j’ai réussi à me les mettre à dos. Il faut du talent pour avoir un public qui vous aime et qui vous déteste à la fin ! »