Alors que Rafael Nadal (22) compte désor­mais une longueur d’avance sur Novak Djokovic (21) en ce qui concerne les titres en Grand Chelem, John McEnroe, qui a toujours affirmé que le Serbe finira avec au moins 25 majeurs et le titre de GOAT à la fin de sa carrière, a visi­ble­ment changé d’avis après la saison excep­tion­nelle de l’Espagnol.

« En fin de compte, je pense que le nombre de titres en Grand Chelem sera bien sûr impor­tant. Je ne pense pas que ce soit l’alpha et l’oméga pour savoir qui a le plus de titres majeurs. Lorsqu’ils sont aussi proches, je pense qu’il faut les regarder en face, bec et ongles. Mais pour l’ins­tant, en ce qui concerne Rafa Nadal, ce qu’il a fait, surtout ces deux dernières années, et cette année en parti­cu­lier, a été phéno­ménal. Il est diffi­cile de dire légi­ti­me­ment que l’un d’entre eux est le plus grand de tous les temps (entre Nadal et Djokovic), mais étant donné que Rafa a gagné tous les tour­nois majeurs au moins deux fois en rempor­tant l’Australie, c’est certai­ne­ment un bon argu­ment à faire valoir. »