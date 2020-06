Patrick McEnroe a été interrogé sur ESPN au sujet d’un retour du Suisse à un haut-niveau en 2021. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le frère de John ne condamne pas le Suisse. « Je pense qu’il peut le faire. En 2017, il avait quand même sorti un lapin de son chapeau en gagnant l’Open d’Australie, et Wimbledon. Peut-il recommencer ? C’est difficile de l’affirmer mais je ne vais pas être très original, je vais juste vous dire que c’est Roger Federer (rires) ».



Depuis que Roger annoncé qu’il ne jouerait pas en 2020, tous les avis sont presque identiques, personne ne prend le risque d’évoquer l’idée que le Suisse ne pourra plus jouer les premiers rôles à son retour.

C’est assez compréhensible puisque Roger a toujours expliqué que s’il ne se sentait pas performant, il ne reviendrait pas sur les courts.

Si Roger s’aligne à l’Open d’Australie ce ne sera pas pour faire de la figuration, autrement il restera à la maison.