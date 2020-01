Interrogé sur ESPN au sujet de l’espoir italien Jannick Sinner, vainqueur notamment du Masters de la Next Gen, John McEnroe a été dithyrambique, ce qui est plutôt rare chez lui : « Il a le potentiel pour remporter plusieurs tournois du Grand Chelem, il est l’un des plus grands jeunes talents que j’ai vus au cours de la dernière décennie. Bien qu’il n’ait que 18 ans, il a déjà un une bonne taille et une grosse tête sur les épaules, c’est déjà un bon avantage « , étonnant de la part du gaucher new-yorkais de se « mouiller » comme cela.