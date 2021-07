Intronisé au Hall of Fame ce samedi, Goran Ivanisevic a reçu de nombreuses féli­ci­ta­tions suite à cette entrée loin d’être banale. Après Andy Roddick, c’est donc au tour de John McEnroe de rendre un bel hommage à son collègue croate.

« J’adore Goran Ivanisevic et je suis abso­lu­ment ravi d’in­tro­niser quel­qu’un au Hall of Fame qui est sans doute plus fou sur le terrain que moi. Mais voici la vérité : il a été formi­dable pour le tennis, il a certai­ne­ment de la person­na­lité. Il m’a toujours mis sur le bord de mon siège parce que je ne savais jamais ce qui allait se passer dans ses matchs, et je ne suis pas sûr qu’il le savait non plus. Mais son impré­vi­si­bi­lité était aussi en partie la raison pour laquelle nous l’aimions. »