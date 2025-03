Interrogé par le site Tennis 365 avant le début du Masters 1000 d’Indian Wells, Patrick McEnroe a longue­ment évoqué le jeu de Carlos Alcaraz, qui vise un troi­sième sacre d’af­filée en Californie.

Et pour le frère de John, l’Espagnol est diffi­ci­le­ment criti­quable même s’il pour­rait être plus régulier.

« Nous savons tous de quoi il est capable, comme il l’a montré en rempor­tant quatre tour­nois du Grand Chelem à l’âge de 21 ans. S’il se calme, il deviendra peut‐être plus effi­cace et plus régu­lier, mais il ne sera peut‐être plus aussi amusant à regarder. Nous aimons tous le regarder et n’ou­blions pas ce qu’il a déjà accompli. Il a remporté quatre tour­nois majeurs sur toutes les surfaces, donc je ne voudrais pas trop criti­quer son jeu. Il n’est peut‐être pas le numéro 1 mondial, mais c’est le joueur le plus popu­laire et le plus inté­res­sant à regarder. »