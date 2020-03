John McEnroe est un homme prudent lorsqu’il s’agit de s’exprimer sur l’avenir de Roger Federer. Alors que le Suisse sera éloigné des terrains au moins jusqu’à Wimbledon suite à une opération d’un genou, « Big Mac » a préféré botter en touche d’autant qu’il ne croyait pas qu’il puisse revenir il y a quatre ans après une absence des terrains de plusieurs mois : « Roger est sorti du court en boitant et n’a pas joué pendant six mois. Et à l’époque, vous savez, j’ai pensé que c’était la fin de Federer. C’était il y a quatre ans », s’est souvenu l’Américain. « Et il est revenu, et a réussi à gagner l’Open d’Australie, survivant en chemin à trois matchs en cinq sets, du jamais vu. Il a ajouté trois tournois du Grand Chelem à sa collection après son opération. Donc on ne peut jamais l’enterrer. »