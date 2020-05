Lors d’une émission télé australienne, dont une partie du contenu a été mis en avant par le quotidien The Age, John Mc Enroe s’est exprimé au sujet de Nick Kyrios, joueur qu’il a toujours défendu et qui lui ressemble beaucoup. A la question où le placerez-vous si vous deviez faire un classement des joueurs les plus talentueux du tour, Big Mac n’a pas hésité : « Sûrement en 5 derrière le Big 3 et Andy Murray. Nick a du talent, il le sait, et tous les observateur le savent. Mais le souci ne se situe pas là. Bien sûr qu’il pourrait remporter des titres etc etc. J’aimerai que Nick fasse les efforts mais je ne suis pas sur qu’il le veuille vraiment. Le talent c’est un chose mais cela ne suffit pas, il faut aussi faire le travail au niveau mental et physique qui vous permet à un moment de donner le meilleur de vous même »