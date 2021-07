Quand John analyse le tennis c’est souvent très tranché. C’est ce qu’il a fait derniè­re­ment quand on lui a demandé de se pencher sur le futur palmarès du Big3. Après la récente défaite de Federer, John a décidé de se mouiller : « Roger Federer ne gagnera jamais un Grand Chelem. Il restera à 20. Je vois Rafa en gagner un de plus et Djokovic environ quatre ou cinq de plus. C’est ma prédic­tion. Tout dépendra aussi de la santé de chaque joueur. Si rien d’anormal ne se produit, je pense que Djokovic finira comme le joueur de tennis avec le plus de titres du Grand Chelem » a expliqué e gaucher améri­cain. Un pronostic qui semble plus réaliste que périlleux…