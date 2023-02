John McEnroe a bien voulu analysé la situa­tion du tennis améri­cain, selon lui tout est réuni pour qu’enfin un Ricain remporte un tournoi du Grand Chelem.

« Je pense qu’en ce moment, ces joueurs se sont poussés les uns les autres et c’est une bonne chose. Ils ont passé beau­coup de temps ensemble, en gran­dis­sant en tant que juniors comme Tommy Paul, Frances Tiafoe, Taylor Fritz et je pense qu’ils deviennent de meilleurs joueurs grâce à cela. Je dirais que Korda est le joueur qui a le plus de poten­tiel en ce moment. Je pense que Ben Shelton est un gars à prendre au sérieux, il est vrai­ment une bouffée d’air frais »