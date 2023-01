Après avoir évoqué les chances de Rafael Nadal de conserver son titre sur l’Open d’Australie, John McEnroe, consul­tant pour Eurosport, est égale­ment revenu sur la riva­lité excep­tion­nelle entre l’Espagnol et Novak Djokovic, sans oublier de citer Roger Federer.

« Nadal a forcé Djokovic à en faire plus, et il est devenu meilleur grâce à cela, et ensuite Novak a aidé Rafa à s’amé­liorer parce qu’il ne voulait pas que Novak le surpasse, et cela a égale­ment aidé Federer, cette émula­tion était donc une belle chose à regarder pendant ces 10, 15 dernières années. »