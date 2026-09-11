Récemment de passage sur le podcast animé par Caroline Garcia, Tennis Insider Club, John McEnroe a passé en revue de nombreux sujets.
Et après avoir évoqué la mentalité de Novak Djokovic face à Roger Federer et Rafael Nadal, « Big Mac » a encensé Carlos Alcaraz pour sa faculté à être toujours heureux sur un court de tennis. Une attitude qui tranche drastiquement avec la sienne lorsqu’il était encore joueur.
John McEnroe spent his career fighting every emotion on court.— Tennis Insider Club (@tennisinsidercl) September 8, 2026
Now he watches Carlos Alcaraz and can’t understand one thing :
How the hell is he so happy out there ? 😂
Federer had it too, that rare ability to carry enormous pressure and still look like they genuinely love every… https://t.co/CSY3NqUpMj pic.twitter.com/DcKCKOraLs
« C’est l’un des grands champions de notre sport, alors qu’il n’a que 23 ans. Je vois Alcaraz sur le court et je me demande comment diable il peut être aussi heureux tout le temps. J’ai toujours pensé qu’il profitait de chaque minute et de chaque seconde passée sur le court. J’adore Alcaraz, c’est mon joueur préféré. Je n’arrive tout simplement pas à croire que ce garçon puisse être comme ça, c’est incroyable. J’espère qu’il aura un brillant avenir. C’est incroyable pour notre sport et il a une personnalité fantastique. Espérons qu’il se porte bien à l’avenir et qu’il puisse continuer à jouer encore une décennie. »
Publié le vendredi 11 septembre 2026 à 18:18