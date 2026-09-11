Récemment de passage sur le podcast animé par Caroline Garcia, Tennis Insider Club, John McEnroe a passé en revue de nombreux sujets.

Et après avoir évoqué la menta­lité de Novak Djokovic face à Roger Federer et Rafael Nadal, « Big Mac » a encensé Carlos Alcaraz pour sa faculté à être toujours heureux sur un court de tennis. Une atti­tude qui tranche dras­ti­que­ment avec la sienne lors­qu’il était encore joueur.

John McEnroe spent his career figh­ting every emotion on court.

Now he watches Carlos Alcaraz and can’t unders­tand one thing :

How the hell is he so happy out there ? 😂

Federer had it too, that rare ability to carry enor­mous pres­sure and still look like they genui­nely love every… https://t.co/CSY3NqUpMj pic.twitter.com/DcKCKOraLs — Tennis Insider Club (@tennisinsidercl) September 8, 2026

« C’est l’un des grands cham­pions de notre sport, alors qu’il n’a que 23 ans. Je vois Alcaraz sur le court et je me demande comment diable il peut être aussi heureux tout le temps. J’ai toujours pensé qu’il profi­tait de chaque minute et de chaque seconde passée sur le court. J’adore Alcaraz, c’est mon joueur préféré. Je n’arrive tout simple­ment pas à croire que ce garçon puisse être comme ça, c’est incroyable. J’espère qu’il aura un brillant avenir. C’est incroyable pour notre sport et il a une person­na­lité fantas­tique. Espérons qu’il se porte bien à l’avenir et qu’il puisse conti­nuer à jouer encore une décennie. »