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McEnroe ne comprend pas Alcaraz : « Je n’ar­rive tout simple­ment pas à croire que ce type puisse être comme ça »

Par
Thomas S
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Récemment de passage sur le podcast animé par Caroline Garcia, Tennis Insider Club, John McEnroe a passé en revue de nombreux sujets. 

Et après avoir évoqué la menta­lité de Novak Djokovic face à Roger Federer et Rafael Nadal, « Big Mac » a encensé Carlos Alcaraz pour sa faculté à être toujours heureux sur un court de tennis. Une atti­tude qui tranche dras­ti­que­ment avec la sienne lors­qu’il était encore joueur. 

« C’est l’un des grands cham­pions de notre sport, alors qu’il n’a que 23 ans. Je vois Alcaraz sur le court et je me demande comment diable il peut être aussi heureux tout le temps. J’ai toujours pensé qu’il profi­tait de chaque minute et de chaque seconde passée sur le court. J’adore Alcaraz, c’est mon joueur préféré. Je n’arrive tout simple­ment pas à croire que ce garçon puisse être comme ça, c’est incroyable. J’espère qu’il aura un brillant avenir. C’est incroyable pour notre sport et il a une person­na­lité fantas­tique. Espérons qu’il se porte bien à l’avenir et qu’il puisse conti­nuer à jouer encore une décennie. »

Publié le vendredi 11 septembre 2026 à 18:18

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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