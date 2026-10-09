« L’une des raisons pour lesquelles nous voyons des joueurs se blesser, c’est qu’ils nous poussent parfois au‐delà des limites, à disputer énor­mé­ment de tour­nois et de matchs. Les choses prennent une mauvaise direc­tion », a déclaré Carlos Alcaraz après l’an­nonce du forfait de son grand rival, Jannik Sinner, pour la fin de saison.

Alors que l’Espagnol multi­plie les prises de posi­tion contre un calen­drier qu’il juge trop chargé, John McEnroe ne partage pas vrai­ment son constat à en croire son passage sur la Cadena SER.

« Nous jouions davan­tage qu’ils ne le font aujourd’hui, que cela soit clair. C’est peut‐être plus dur physi­que­ment, je ne sais pas, ou alors ils sont plus fati­gués, je ne sais pas, peut‐être disent‐ils qu’ils jouent trop vite. Il faudrait peut‐être se reposer davan­tage. Nous jouions l’Open d’Australie à Noël et j’ai aujourd’hui l’impression que les joueurs de tennis jouent quand bon leur semble. Les tour­nois sont une ques­tion d’argent, il y a des milliers de compé­ti­tions et donc ils gagnent plus. »