« L’une des raisons pour lesquelles nous voyons des joueurs se blesser, c’est qu’ils nous poussent parfois au‐delà des limites, à disputer énormément de tournois et de matchs. Les choses prennent une mauvaise direction », a déclaré Carlos Alcaraz après l’annonce du forfait de son grand rival, Jannik Sinner, pour la fin de saison.
Alors que l’Espagnol multiplie les prises de position contre un calendrier qu’il juge trop chargé, John McEnroe ne partage pas vraiment son constat à en croire son passage sur la Cadena SER.
« Nous jouions davantage qu’ils ne le font aujourd’hui, que cela soit clair. C’est peut‐être plus dur physiquement, je ne sais pas, ou alors ils sont plus fatigués, je ne sais pas, peut‐être disent‐ils qu’ils jouent trop vite. Il faudrait peut‐être se reposer davantage. Nous jouions l’Open d’Australie à Noël et j’ai aujourd’hui l’impression que les joueurs de tennis jouent quand bon leur semble. Les tournois sont une question d’argent, il y a des milliers de compétitions et donc ils gagnent plus. »
Publié le vendredi 9 octobre 2026 à 18:26