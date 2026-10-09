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McEnroe n’est pas vrai­ment d’ac­cord avec Alcaraz : « Que cela soit clair… »

Par
Baptiste Mulatier
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« L’une des raisons pour lesquelles nous voyons des joueurs se blesser, c’est qu’ils nous poussent parfois au‐delà des limites, à disputer énor­mé­ment de tour­nois et de matchs. Les choses prennent une mauvaise direc­tion », a déclaré Carlos Alcaraz après l’an­nonce du forfait de son grand rival, Jannik Sinner, pour la fin de saison.

Alors que l’Espagnol multi­plie les prises de posi­tion contre un calen­drier qu’il juge trop chargé, John McEnroe ne partage pas vrai­ment son constat à en croire son passage sur la Cadena SER.

« Nous jouions davan­tage qu’ils ne le font aujourd’hui, que cela soit clair. C’est peut‐être plus dur physi­que­ment, je ne sais pas, ou alors ils sont plus fati­gués, je ne sais pas, peut‐être disent‐ils qu’ils jouent trop vite. Il faudrait peut‐être se reposer davan­tage. Nous jouions l’Open d’Australie à Noël et j’ai aujourd’hui l’impression que les joueurs de tennis jouent quand bon leur semble. Les tour­nois sont une ques­tion d’argent, il y a des milliers de compé­ti­tions et donc ils gagnent plus. »

Publié le vendredi 9 octobre 2026 à 18:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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