Au cours d’un échange sur son podcast « Holding Court with Patrick McEnroe », l’ani­ma­teur et consul­tant est revenu sur la finale du Masters 1000 de Paris où Holger Rune, à la surprise géné­rale, est parvenu à battre Novak Djokovic après un sacré duel.

Mais d’après Patrick, le Danois aurait beau­coup plus de mal à rééditer ce type de perfor­mance sur un tournoi du Grand Chelem. Tournois sur lesquels le Serbe et Rafael Nadal sont quasi­ment intouchables.

« Ce gars, Holger Rune, est un athlète phéno­ménal, des jambes incroyables, une sélec­tion de coups incroyable, un joueur élec­trique à regarder. Mais je ne le vois pas battre Djokovic au meilleur des 5 manches en Australie. Bien sûr, il peut faire des efforts au cours des prochains mois, et je m’at­tends à ce qu’il le fasse. Mais le fait est que, si l’Open d’Australie commen­çait la semaine prochaine, Djokovic serait pour moi le grand favori. Il a été prouvé ces dernières années qu’il est beau­coup plus diffi­cile de battre Rafa et Novak au meilleur des cinq sets s’ils sont en bonne santé et prêts à jouer. Nous les avons vus se faire éliminer dans ces tour­nois, comme les Masters 1000 ou le Masters, et plus encore ces 3–5 dernières années, par les Tsitsipas et les Zverev. Mais peuvent‐ils le faire au meilleur des 5 manches ? C’est pour cela que pour Rune, il va falloir qu’il travaille un peu plus physi­que­ment », a déclaré l’an­cien 28e mondial qui a néan­moins oublié la victoire du Grec face à Rafa à l’Open d’Australie 2021, perfor­mance d’au­tant plus excep­tion­nelle que Nadal menait deux sets à rien lors de ce quart de finale…