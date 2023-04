Alors que Stefanos Tsitsipas a récem­ment écarté Novak Djokovic du débat concer­nant meilleur joueur de l’his­toire (GOAT), ce n’est pas vrai­ment le cas de Patrick McEnroe qui a de son côté déclaré que l’ac­tuel numéro un mondial était le joueur de tennis parfait d’un point de vue tech­nique. C’est en tout cas ce qu’il a déclaré lors d’une conver­sa­tion sur Courtside : The US Open Podcast.

« C’est une combi­naison de sa taille, de ses yeux, de sa gammes de coups et de sa tech­nique impec­cable. Le joueur parfait, tech­ni­que­ment, c’est Novak Djokovic. Il se peut qu’il soit dans un mauvais jour et qu’il rate des coups parce qu’il est énervé, ou que vous vous battiez mieux que lui, comme Wawrinka l’a fait plusieurs fois dans des matches impor­tants. Il faudra de toute façon bien jouer sur n’im­porte quelle surface pour le battre. Andre Agassi était le meilleur en retour offensif. [Lleyton] Hewitt était un meilleur en retour défensif qu’Agassi, mais il n’était pas aussi bon offen­si­ve­ment. Roger [Federer] était aussi très bon, c’est très diffi­cile de l’égaler. Rafa [Nadal] n’est pas un grand retour­neur, mais il a travaillé dessus. Il n’est pas un grand serveur. Et c’est là que Novak est à ce niveau défensif, mais il peut aussi jouer très bien en attaque. En pleine course, Roger ou Hewitt récu­pé­re­raient la balle, mais Novak peut encore jouer un retour plus offensif. Ces retours éton­nants contre Roger en finale de l’US Open ou, vous savez, à Wimbledon, il est capable de verrouiller ces balles de break contre Roger dans un match épique et de ne pas les rater. »