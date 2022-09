Capitaine heureux et soulagé de la Team World enfin victo­rieuse de la Laver Cup après cinq éditions, John McEnroe, inter­rogé par ESPN, s’est montré assez opti­miste à propos de l’état du circuit une fois que Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic auront chacun pris leur retraite.

« Carlos Alcaraz va être incroyable. Frances Tiafoe et Felix Auger‐Aliassime vont aussi être très impor­tants. Le sport continue. Peu importe que certains aient été excel­lents aupa­ra­vant. J’aime bien l’avenir, car j’étais à l’US Open et j’ai vu l’énergie que ces gars trans­met­taient. Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont été extra­or­di­naires. Et Novak et Rafa jouent encore et Dieu sait ce qu’il leur reste à gagner. Mais ceux qui arrivent main­te­nant vont être très bons aussi. »