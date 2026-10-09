John McEnroe n’a pas caché son admi­ra­tion pour la nouvelle géné­ra­tion du tennis espa­gnol, à commencer par Carlos Alcaraz, auquel il souhaite une carrière aussi longue que brillante.

Interrogée au micro de RNE Deportes, la légende améri­caine a estimé que la Fédération améri­caine de tennis ferait bien de s’ins­pirer du modèle espa­gnol pour comprendre comment ce pays parvient à faire émerger autant de pépites, à l’image de Carlos Alcaraz et Rafael Jódar, dans le sillage de Rafael Nadal.

🥎« En Estados Unidos tenemos que estu­diar dete­ni­da­mente lo que pasa en España »



🇺🇸🇪🇸La leyenda John McEnroe habla sobre Rafa Jódar, Carlos Alcaraz y el nivel del tenis español actual en el Masters de Tenis Inclusivo de Fundación Sanitas



🎥David Alejandro García pic.twitter.com/dSnxAJUwKV — RNE Deportes (@RNEdeportes) October 8, 2026

« Oui, j’ai vu jouer Rafa. Il semble être un jeune homme très sympa­thique et je pense que c’est une bonne chose pour le tennis. Aux États‐Unis, nous devrions étudier un peu plus atten­ti­ve­ment ce qui se passe en Espagne, car ils ont d’abord eu Rafael Nadal, puis Carlos Alcaraz. De notre côté, nous devons trouver et former de meilleurs joueurs. »