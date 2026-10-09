Accueil ATP

McEnroe pas tendre avec sa fédé­ra­tion : « Aux États‐Unis, nous devrions étudier ce qui se passe en Espagne »

Par
Antoine Trupiano
-
4098

John McEnroe n’a pas caché son admi­ra­tion pour la nouvelle géné­ra­tion du tennis espa­gnol, à commencer par Carlos Alcaraz, auquel il souhaite une carrière aussi longue que brillante.

Interrogée au micro de RNE Deportes, la légende améri­caine a estimé que la Fédération améri­caine de tennis ferait bien de s’ins­pirer du modèle espa­gnol pour comprendre comment ce pays parvient à faire émerger autant de pépites, à l’image de Carlos Alcaraz et Rafael Jódar, dans le sillage de Rafael Nadal.

« Oui, j’ai vu jouer Rafa. Il semble être un jeune homme très sympa­thique et je pense que c’est une bonne chose pour le tennis. Aux États‐Unis, nous devrions étudier un peu plus atten­ti­ve­ment ce qui se passe en Espagne, car ils ont d’abord eu Rafael Nadal, puis Carlos Alcaraz. De notre côté, nous devons trouver et former de meilleurs joueurs. »

Publié le vendredi 9 octobre 2026 à 08:43

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥