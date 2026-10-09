John McEnroe n’a pas caché son admiration pour la nouvelle génération du tennis espagnol, à commencer par Carlos Alcaraz, auquel il souhaite une carrière aussi longue que brillante.
Interrogée au micro de RNE Deportes, la légende américaine a estimé que la Fédération américaine de tennis ferait bien de s’inspirer du modèle espagnol pour comprendre comment ce pays parvient à faire émerger autant de pépites, à l’image de Carlos Alcaraz et Rafael Jódar, dans le sillage de Rafael Nadal.
« Oui, j’ai vu jouer Rafa. Il semble être un jeune homme très sympathique et je pense que c’est une bonne chose pour le tennis. Aux États‐Unis, nous devrions étudier un peu plus attentivement ce qui se passe en Espagne, car ils ont d’abord eu Rafael Nadal, puis Carlos Alcaraz. De notre côté, nous devons trouver et former de meilleurs joueurs. »
Publié le vendredi 9 octobre 2026 à 08:43