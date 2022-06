Souvent le premier lors­qu’il s’agit d’émettre des pronos­tics, John McEnroe, après avoir évoqué le Roland‐Garros raté de Novak Djokovic, ne voit pas pour­quoi Rafael Nadal ne joue­rait pas Wimbledon à partir du 27 juin prochain étant donné qu’il a l’im­mense oppor­tu­nité de réaliser le Grand Chelem calen­daire. Ce qui n’a plus été fait depuis 1969 et un certain Rod Laver.

« Ce que Nadal a réalisé ne se repro­duira jamais, jamais, dans notre sport. Pour un homme ou une femme, remporter un tel nombre de trophées du Grand Chelem, il faut en profiter tant qu’on le peut », a d’abord lancé « Big Mac » avant de légè­re­ment s’en­flammer à propos de Rafa et de la suite de sa saison. « Il parlé de ne pas jouer à Wimbledon… pour­quoi ne jouerait‐il pas Wimbledon s’il a gagné l’Open d’Australie et Roland Garros ? Il pour­rait réaliser le Grand Chelem calen­daire, donc nous verrons ce qu’il décide de faire. »