Alors que Novak Djokovic ne sait toujours pas s’il va être auto­risé à voyager aux États‐Unis en mars comme il l’a déclaré lors de sa confé­rence de presse orga­nisée à Belgrade ce mercredi, le numéro un mondial a reçu le soutien appuyé de John McEnroe qui trouve les restric­tions sani­taires tota­le­ment absurdes d’au­tant qu’elles n’ont aucune logique d’une année à l’autre.

« Je pense que c’est une vraie blague qu’il ne soit pas auto­risé à jouer à Indian Wells et Miami. C’est absurde qu’ils l’aient expulsé d’Australie l’année dernière. J’ai eu mes vaccins. Je respecte le fait qu’il ait choisi de ne pas le faire. Je l’au­rais fait, mais c’est un tout autre problème. Mais à ce stade, ou même l’année dernière, il a joué en 2021 et n’a pas été auto­risé à venir en 2022. Que quel­qu’un m’ex­plique cela. Et main­te­nant, il n’est toujours pas en mesure de jouer ? C’est une farce, à mon avis. Nous verrons ce qui se passera. »