Alors que le docu­men­taire sur John McEnroe est sorti depuis quelques jours dans les salles britan­niques et irlan­daises, le site Tennis365, qui a pu visionner ce film, a sélec­tionné un extrait dans lequel on voit le tempé­tueux gaucher revenir sur la nais­sance de son premier enfant alors qu’il avait 27 ans et qu’il était au sommet de son art.

« Cela devrait être le plus grand objectif de tout le monde d’être un bon parent. Si vous êtes un parent, si vous décidez de mettre des enfants au monde, même quand j’avais 27 ans, j’ai eu mon premier fils, je me suis senti comme : Est‐ce que je voulais toujours être le meilleur joueur du monde ? Oui, est‐ce que j’as­pi­rais à l’être et que je voulais m’amé­liorer ? Eh bien, j’ai pris un congé pour m’amé­liorer, vous savez, Rafael Nadal a pris six mois de congé et a gagné l’Open d’Australie. J’ai pris six mois de repos et j’ai perdu au premier tour de l’US Open. C’est la seule année où j’ai perdu le premier tour. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce qui s’est passé, mais pour une combi­naison de raisons, je n’étais même pas prêt à revenir. Mais ceci dit, vous savez, j’ai eu deux enfants, un à 27 ans et un à 28 ans. Qu’est‐ce que je suis censé faire ? ‘Dire à ma femme ‘Oh, ok, prends soin des enfants, je dois aller m’oc­cuper de cette situa­tion avec mon clas­se­ment?’ Non, non, j’es­sayais de faire les deux au mieux de mes capa­cités. Mais la première prio­rité pour moi devrait être mes enfants, vous savez, ou ne pas les avoir. »