Les derniers instants de Rafael Nadal sur un court en tant que joueur de tennis profes­sionnel approchent à grands pas et les hommages à la légende Espagnole sont donc de plus en plus nombreux.

Nadal a marqué le monde entier par sa comba­ti­vité, et c’est ce qu’à tenu à souli­gner Patrick McEnroe (le frère de John McEnroe) dans le récent podcast Inside‐In, allant même jusqu’à parler de sportif le plus compé­ti­teur de l’histoire.

« Je veux dire, non seule­ment Rafael Nadal est sans doute le plus grand compé­ti­teur que nous ayons jamais vu dans le tennis, mais peut‐être même dans le sport en général, il faut le mettre tout en haut. Mais il est aussi si humble et un si grand exemple en tant que sportif. »