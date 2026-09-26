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McEnroe, Roddick, Zverev, Fritz, Ruud… Carlos Alcaraz fait l’unanimité

Par
Thomas S
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« Si vous aviez 10 ans aujourd’hui, quel joueur actuel auriez‐vous en poster dans votre chambre ? »

Voici la ques­tion qui a été posé à Alexander Zverev, John McEnroe, Andy Roddick, Taylor Fritz, Arthur Fery, Learner Tien, Flavio Cobolli, Francisco Cerundolo et Carlos Alcaraz en marge de la Laver Cup, qui a lieu ce week‐end à Londres. 

Et à part l’Espagnol, qui a choisi Novak Djokovic, tous ont répondu à l’una­ni­mité Carlos Alcaraz. 

Un véri­table plébis­cite qui montre à quel point l’im­pact de Carlitos sur ses propres collègues est importante. 

Publié le samedi 26 septembre 2026 à 17:17

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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