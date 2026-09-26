« Si vous aviez 10 ans aujourd’hui, quel joueur actuel auriez‐vous en poster dans votre chambre ? »
Voici la question qui a été posé à Alexander Zverev, John McEnroe, Andy Roddick, Taylor Fritz, Arthur Fery, Learner Tien, Flavio Cobolli, Francisco Cerundolo et Carlos Alcaraz en marge de la Laver Cup, qui a lieu ce week‐end à Londres.
Et à part l’Espagnol, qui a choisi Novak Djokovic, tous ont répondu à l’unanimité Carlos Alcaraz.
« Se você tivesse 10 anos de idade hoje, qual jogador de tênis da atualidade você teria um poster no seu quarto?«— Carlos Alcaraz Brasil (@carlosalcarazbr) September 26, 2026
Carlos Alcaraz disse Novak Djokovic. Todos os outros disseram em consenso : Carlos Alcaraz !
(via bbcsport) pic.twitter.com/F8e9C751Ei
Un véritable plébiscite qui montre à quel point l’impact de Carlitos sur ses propres collègues est importante.
Publié le samedi 26 septembre 2026 à 17:17