McEnroe : « Roger Federer prétend qu’il veut jouer l’année prochaine, mais qui suis‐je pour dire qu’il ne devrait pas le faire ? »

Interrogé par nos confrères d’Eurosport sur le prochain retour sur les courts de Roger Federer, retour qui inter­viendra à l’oc­ca­sion de la cinquième édition de la Laver Cup (du 23 au 25 septembre à Londres), John McEnroe s’est dit toujours autant surpris que le Suisse veuille terminer sa carrière avec une sorte de tournée d’adieu lors de la saison 2023.

« Roger Federer prétend qu’il veut jouer l’année prochaine, mais qui suis‐je pour dire qu’il ne devrait pas le faire ? Il devrait abso­lu­ment faire ce qu’il veut. Donc, je ne sais pas mais s’il veut jouer l’année prochaine, et qu’il pense même à jouer l’Open d’Australie, ou à jouer ces événe­ments, il sait ce qu’il faut pour le faire – et il n’ira pas là‐bas pour perdre le premier tour. Donc ce sera une déci­sion inté­res­sante qu’il prendra, je ne sais pas ce qui va se passer, c’est le plus beau joueur que j’ai jamais vu et il incarne la classe. Moi person­nel­le­ment, je ne voulais pas de la tournée d’adieu, mais il est évidem­ment dans une posi­tion bien diffé­rente de celle dans laquelle j’étais. Cela dépend de la personne, certaines personnes aiment ça, être inon­dées de cadeaux et d’amour – qui ne le ferait pas ? Mais en même temps, je ne pense pas que Roger veuille aller sur le court et perdre au premier ou au deuxième tour. Je pensais que ce qui allait se passer était qu’il allait jouer la Laver Cup. Avec un peu de chance, l’équipe mondiale en gagne­rait une, puis il irait à Bâle et pren­drait sa retraite. Cela semblait logique car son corps n’était pas capable d’at­teindre le niveau dont il avait besoin. »