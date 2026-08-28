Absent depuis avril en raison d’une bles­sure au poignet droit, Carlos Alcaraz fera son grand retour à la compé­ti­tion lors de l’US Open, du 30 août au 13 septembre.

Peut‐il conserver son titre après quatre mois et demi sans jouer ? Ancien 28e mondial et frère de John, Patrick McEnroe pense que oui.

« Si Alcaraz revient sur le court, passe quelques tours et donne de bonnes impres­sions, il deviendra rapi­de­ment le favori. En réalité, il est déjà le favori à l’heure actuelle, mais il le devien­drait encore plus dans ce cas‐là. Il ne fait aucun doute que le fait qu’il n’ait pas joué depuis le prin­temps, combiné à l’absence de Sinner, repré­sente pour lui une énorme oppor­tu­nité », a déclaré le consul­tant améri­cain dans des propos relayés par OA Sport.