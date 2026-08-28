Absent depuis avril en raison d’une blessure au poignet droit, Carlos Alcaraz fera son grand retour à la compétition lors de l’US Open, du 30 août au 13 septembre.
Peut‐il conserver son titre après quatre mois et demi sans jouer ? Ancien 28e mondial et frère de John, Patrick McEnroe pense que oui.
« Si Alcaraz revient sur le court, passe quelques tours et donne de bonnes impressions, il deviendra rapidement le favori. En réalité, il est déjà le favori à l’heure actuelle, mais il le deviendrait encore plus dans ce cas‐là. Il ne fait aucun doute que le fait qu’il n’ait pas joué depuis le printemps, combiné à l’absence de Sinner, représente pour lui une énorme opportunité », a déclaré le consultant américain dans des propos relayés par OA Sport.
Publié le vendredi 28 août 2026 à 12:08