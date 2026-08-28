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McEnroe : « Si Alcaraz passe quelques tours, il deviendra rapi­de­ment le favori. Et en réalité, il est déjà le favori »

Par
Baptiste Mulatier
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Absent depuis avril en raison d’une bles­sure au poignet droit, Carlos Alcaraz fera son grand retour à la compé­ti­tion lors de l’US Open, du 30 août au 13 septembre.

Peut‐il conserver son titre après quatre mois et demi sans jouer ? Ancien 28e mondial et frère de John, Patrick McEnroe pense que oui. 

« Si Alcaraz revient sur le court, passe quelques tours et donne de bonnes impres­sions, il deviendra rapi­de­ment le favori. En réalité, il est déjà le favori à l’heure actuelle, mais il le devien­drait encore plus dans ce cas‐là. Il ne fait aucun doute que le fait qu’il n’ait pas joué depuis le prin­temps, combiné à l’absence de Sinner, repré­sente pour lui une énorme oppor­tu­nité », a déclaré le consul­tant améri­cain dans des propos relayés par OA Sport.

Publié le vendredi 28 août 2026 à 12:08

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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