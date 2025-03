Alors que le Masters 1000 d’Indian Wells est le premier grand tournoi où l’ab­sence de Jannik Sinner, suspendu trois mois, peut se faire ressentir, certains comme Patrick McEnroe estime qu’elle n’a pas autant d’im­pact sur l’at­trac­tion des fans que si c’était par exemple un joueur comme Carlos Alcaraz.

Selon lui, l’Italien et actuel numéro 1 mondial souffre d’un manque de popu­la­rité auprès des fans des spec­ta­teurs balle jaune.

« Alcaraz est le joueur le plus popu­laire du tennis en ce moment. Il n’est pas le numéro 1 mondial, mais il est une attrac­tion et les gens veulent le voir. La façon dont il joue, les gens le regardent et disent, ‘wow, je ne savais même pas que ce coup était possible’. Les gens adorent regarder Alcaraz et nous avons de la chance de l’avoir dans notre sport. Sinner est un grand joueur et gagnera beau­coup plus de tour­nois du Grand Chelem dans les années à venir, mais il n’a pas l’at­trait qu’Alcaraz a actuel­le­ment auprès des fans. »